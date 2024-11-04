Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет совершил экстренную посадку в Пулково

Посадка произошла в 18:40 мск. Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что организовала проверку.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», — отметило ведомство.
Уточняется, что причины инцидента выясняются. О том, что самолет готовится к экстренной посадке, сообщил источник «Известий» ранее в этот день.
Ранее, 14 сентября, следовавший из Москвы в Нижний Новгород пассажирский самолет авиакомпании «Россия» был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Предварительно, экипаж сообщил о проблеме с наддувом кабины.