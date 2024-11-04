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Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет совершил экстренную посадку в Пулково

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет совершил экстренную посадку в Пулково. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

Посадка произошла в 18:40 мск. Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что организовала проверку.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», — отметило ведомство.

Уточняется, что причины инцидента выясняются. О том, что самолет готовится к экстренной посадке, сообщил источник «Известий» ранее в этот день.

Ранее, 14 сентября, следовавший из Москвы в Нижний Новгород пассажирский самолет авиакомпании «Россия» был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево. Предварительно, экипаж сообщил о проблеме с наддувом кабины.