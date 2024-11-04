Таллахасси
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах мужчина угнал машину у друга

В Шахтах мужчина угнал автомобиль друга, пока тот не видел.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, 33-летний местный житель пришел навестить своего товарища. Мужчины решили выпить за встречу. Пока его друг отвлекся на свои дела, шахтинец взял ключи от автомобиля и угнал машину. Когда машина заглохла, злоумышленник бросил ее на одной из улиц города и скрылся. Правоохранители позже задержали мужчину. В отношении него возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

— Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении ведомства.