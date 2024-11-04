В Шахтах мужчина угнал машину у друга

Согласно опубликованной информации, 33-летний местный житель пришел навестить своего товарища. Мужчины решили выпить за встречу. Пока его друг отвлекся на свои дела, шахтинец взял ключи от автомобиля и угнал машину. Когда машина заглохла, злоумышленник бросил ее на одной из улиц города и скрылся. Правоохранители позже задержали мужчину. В отношении него возбудили дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».