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В Испании сообщили об отмене 50 рейсов из-за плохой погоды

Оператор испанских аэропортов (Aena) сообщил об отмене около 50 авиарейсов в международном аэропорту Барселоны — Эль-Прат им. Жозепа Таррадельяса. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в X.

Источник: Reuters

«На данные момент 50 отмененных рейсов», — говорится в сообщении.

Оператор также добавил о создании кризисного комитета для мониторинга последствий непогоды. На данный момент известно о 17 самолетах, которые были перенаправлены в другие аэропорты.

В августе сообщалось, что экипажи нескольких пассажирских самолетов, направлявшихся в Сочи, решили совершить посадку на запасных аэродромах из-за ухудшения погодных условий в городе. Экипажами 20 воздушных судов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы.

Кроме того, в начале года не менее 20 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий.