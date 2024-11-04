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В Новосибирске автомобиль снес мужчину, который вышел из трамвая

Его состояние пока неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 ноября автомобиль сбил мужчину, который вышел из трамвая на остановке на улице Гурьевская в Октябрьском районе Новосибирска.

— Слишком веселый мужчина выскочил на остановке из трамвая на улице Гурьевской и оказался на проезжей чести, где его сбил автомобиль, — сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На данный момент неизвестно, насколько серьезные травмы получил пострадавший. Госавтоинспекция по Новосибирской области еще не давала официальный комментарий по данному происшествию.

Напомним, что накануне в Заельцовском районе Новосибирска водитель «Тойоты» сбил пенсионерку.

Помимо этого, в Краснозерском районе Новосибирской области погиб водитель автомобиля такой же марки, который влетел в стоящий «КамАЗ».