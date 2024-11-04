Bild: в Берлине установили личности подозреваемых, бросивших сумку со взрывчаткой

По ее информации, сумку со взрывчаткой оставил 34-летний Томаш Й. Его сообщником оказался 32-летний молдаванин Кирилл А. Полиция смогла выйти на след злоумышленников по образцам ДНК, которые были взяты со взрывного устройства. Первоначально полицейские предполагали, что речь идет о наркотиках, а не о трипероксиде триацетона (TATP).
Однако для чего предназначалась взрывчатка, как указывает газета, до сих пор неясно. Эксперты отмечают, что бомба слишком велика, чтобы взорвать автомат или банкомат. «С таким количеством взрывчатки они могли бы запустить автомат по продаже билетов прямо на околоземную орбиту, и все было бы стерто в порошок. А взломщики банкоматов не ездят на место преступления на электричке», — прокомментировал сотрудник полиции по обезвреживанию взрывчатых веществ.
30 октября около 15:45 (17:45 мск) правоохранители заметили на вокзале городской электрички S-Bahn в Нойкёльне, где проживает много выходцев из арабских стран, подозрительного мужчину и решили проверить его. Заметив стражей порядка, он сбежал и оставил сумку, в которой, как подтвердили в полиции, находилась взрывчатка. Правоохранители доставили сумку в находящийся поблизости парк, где был произведен контролируемый взрыв. В сумке находилось сероватое вещество, пластиковая бутылка, обмотанная проводами, и бумажный пакет с другими проводами.
Обнаруженным веществом был TATP, представляющий собой взрывоопасную смесь, которая часто используется в террористических атаках исламистов. Позже выяснилось, что у мужчины был сообщник.