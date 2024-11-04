Bild: в Берлине установили личности подозреваемых, бросивших сумку со взрывчаткой

Однако для чего предназначалась взрывчатка, как указывает газета, до сих пор неясно. Эксперты отмечают, что бомба слишком велика, чтобы взорвать автомат или банкомат. «С таким количеством взрывчатки они могли бы запустить автомат по продаже билетов прямо на околоземную орбиту, и все было бы стерто в порошок. А взломщики банкоматов не ездят на место преступления на электричке», — прокомментировал сотрудник полиции по обезвреживанию взрывчатых веществ.