Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Самолет «Суперджет 100» авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения, после посадки сотрудники техслужб авиакомпании следов дыма или запаха горения не обнаружили, сообщил РИА Новости перевозчик.
«Во время выполнения рейса Санкт-Петербург — Уфа FV6413 на самолете “Суперджет 100” произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. В соответствии с регламентами по безопасности полетов в аэропорту “Пулково” была объявлена тревога с привлечением специальных машин. Самолет произвел посадку в 18.39», — сообщили в авиакомпании.
Воздушное судно выведено из оперирования, для выявления причины случившегося на нем работают сотрудники технических служб авиакомпании. «Следов дыма или запаха горения ими не обнаружено», — отметили в авиакомпании.
«Пассажиры и их багаж будут дополнительно досмотрены работниками авиационной безопасности аэропорта. Вылет резервного воздушного судна запланирован на после 21.00. В связи с задержкой в здании аэровокзала пассажиры будут обеспечены прохладительными напитками», — добавил перевозчик.