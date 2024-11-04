Стало известно, почему летевший в Уфу самолет вернулся в Пулково

«Во время выполнения рейса Санкт-Петербург — Уфа FV6413 на самолете “Суперджет 100” произошло срабатывание датчика пожарной сигнализации и системы пожаротушения. В соответствии с регламентами по безопасности полетов в аэропорту “Пулково” была объявлена тревога с привлечением специальных машин. Самолет произвел посадку в 18.39», — сообщили в авиакомпании.