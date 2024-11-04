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Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали

ПАРИЖ, 4 ноя — РИА Новости. Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV.

Источник: © РИА Новости

«Подозреваемого задержали у него дома, там же нашли топор», — сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции.

По мнению префектуры, нападение является сведением счетов между преступными группировками. На линии электричек RER E усилили полицейскую охрану.

Утром в понедельник четыре человека получили ранения, двое из них — тяжёлые, после того как неизвестный напал с топором на людей в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа.

Сообщается, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения. Все участники инцидента — подростки.