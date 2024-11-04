Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали

«Подозреваемого задержали у него дома, там же нашли топор», — сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции.
По мнению префектуры, нападение является сведением счетов между преступными группировками. На линии электричек RER E усилили полицейскую охрану.
Утром в понедельник четыре человека получили ранения, двое из них — тяжёлые, после того как неизвестный напал с топором на людей в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа.
Сообщается, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения. Все участники инцидента — подростки.