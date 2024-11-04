«Таксист не пропустил пешеходов». Женщина и девочка попали под колеса авто в Минске

В Минске таксист совершил наезд на женщину и ребенка, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 4 ноября около 18.20 часов. На пересечении улицы Ротмистрова с улицей Бачило 40-летний водитель «Фольксвагена» не пропустил людей на пешеходном переходе. В итоге 38-летняя женщина с 12-летней дочкой, переходившие проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, попали под колеса автомобиля такси.
— Пешеходы доставлены в медучреждение для обследования, — прокомментировали в УГАИ.
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