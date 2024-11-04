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«Таксист не пропустил пешеходов». Женщина и девочка попали под колеса авто в Минске

Женщина с дочкой-школьницей попали под колеса такси в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске таксист совершил наезд на женщину и ребенка, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 4 ноября около 18.20 часов. На пересечении улицы Ротмистрова с улицей Бачило 40-летний водитель «Фольксвагена» не пропустил людей на пешеходном переходе. В итоге 38-летняя женщина с 12-летней дочкой, переходившие проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, попали под колеса автомобиля такси.

— Пешеходы доставлены в медучреждение для обследования, — прокомментировали в УГАИ.

Тем временем жительница Бобруйска отдала мошенникам все деньги семьи — 92 тысячи рублей: «Копили 10 лет, а потеряли за день».

А еще минчанка попалась на удочку «бизнесмена из Дубая»: «Хвастал высоким доходом».