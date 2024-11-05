В Финляндии в Коупио прогремел взрыв на фабрике по производству картона

В финском городе Куопио на заводе Mondi Powerflute, занимающемся производством картона, прогремел взрыв, детали приводит агентство Yle.
Инцидент случился около полудня 4 ноября в промышленном районе Сорсасало.
Взрыв произошел в резервуаре, используемом для производства целлюлозы, из-за чего его крышка упала на крышу завода. Потолочные конструкции рухнули на оборудование в цехе, как сообщил начальник пожарной охраны Ан.
По словам генерального директора предприятия Юхи Кукки, работа завода временно остановлена. Жертв удалось избежать, однако причины произошедшего не установлены и на данный момент ведется расследование.
Ранее в СИЗО-3 опровергли сообщения о взрыве на территории изолятора.