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В Финляндии в Коупио прогремел взрыв на фабрике по производству картона

На воздух взлетел резервуар для производства целлюлозы.

Источник: Аргументы и факты

В финском городе Куопио на заводе Mondi Powerflute, занимающемся производством картона, прогремел взрыв, детали приводит агентство Yle.

Инцидент случился около полудня 4 ноября в промышленном районе Сорсасало.

Взрыв произошел в резервуаре, используемом для производства целлюлозы, из-за чего его крышка упала на крышу завода. Потолочные конструкции рухнули на оборудование в цехе, как сообщил начальник пожарной охраны Ан.

По словам генерального директора предприятия Юхи Кукки, работа завода временно остановлена. Жертв удалось избежать, однако причины произошедшего не установлены и на данный момент ведется расследование.

Ранее в СИЗО-3 опровергли сообщения о взрыве на территории изолятора.