Чудом уцелел: во Владивостоке мужчину сбил электропоезд

Во Владивостоке в районе станции Океанская электропоезд сбил мужчину. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Отмечается, что машинист поезда, следовавшего по маршруту Надеждинская—Чуркин, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшему оказали медицинская помощь.
Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, во Владивостоке в районе станции Первая речка женщина попала под колеса тепловоза. Пострадавшей оказывается медицинская помощь. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.