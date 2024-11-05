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«Лада» на скорости врезалась в ограждение в Калининском районе

24-летний водитель погиб в ДТП под Саратовом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авария с летальным исходом произошла в Калининском районе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, там водитель отечественного авто на скорости влетел в ограждение.

— По данным ведомства, около 4:30 под Калининском 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-2114», допустил наезд на дорожное ограждение, — пишут журналисты телеканала.

Спасти мужчину не удалось. Он погиб на месте. Сейчас в ведомстве разбираются в причинах произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области произошло серьезное ДТП. Шесть человек попали в больницу, в том числе двое детей. Один водитель погиб.