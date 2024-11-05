«Лада» на скорости врезалась в ограждение в Калининском районе

Авария с летальным исходом произошла в Калининском районе. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, там водитель отечественного авто на скорости влетел в ограждение.
— По данным ведомства, около 4:30 под Калининском 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-2114», допустил наезд на дорожное ограждение, — пишут журналисты телеканала.
Спасти мужчину не удалось. Он погиб на месте. Сейчас в ведомстве разбираются в причинах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области произошло серьезное ДТП. Шесть человек попали в больницу, в том числе двое детей. Один водитель погиб.