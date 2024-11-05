Короткое замыкание привело к пожару в доме в Хабаровском крае, есть пострадавший

Звонок в пожарную охрану поступил около 23 часов ночи в субботу. Огонь возник в деревянном двухвартирном доме на улице Спортивной. На место оперативно прибыли два отделения 86 краевой пожарной части. За полчаса огнеборцам удалось остановить распространение пламени, к 3 часам ночи пожар ликвидирован. Огонь полностью уничтожил крышу дома и пристроенную деревянную веранду одной из квартир, также пострадала веранда соседей. При пожаре ожоги получил 34-летний мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение.