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Северная Корея запустила не менее 7 баллистических ракет малой дальности

Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что КНДР осуществила запуск по меньшей мере 7 баллистических ракет дальностью до 400 км и высотой полета около 100 км, все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Источник: Reuters

«Сегодня КНДР провела пуск баллистической ракет малой дальности в северо-восточном направлении… Было выпущено по меньшей мере 7 ракет. Высота их полета достигала примерно 100 километров, а дальность полета составила до 400 километров», — сказал японский министр (цитата по «РИА Новости»).

Правительство Японии в связи с ракетными пусками направило КНДР решительный протест, добавил господин Накатани, назвав ситуацию «абсолютно неприемлемой».

Береговая охрана Японии распространила предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны Северной Кореи сегодня около 7:30 утра по японскому времени (01:30 мск). Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Пхеньян провел пуски ракет малой дальности из района Саривон в провинции Хванхэ-Пукто. Количество ракет в ведомстве не уточнили. Агентство «Рёнхап» отметило, что запуск состоялся за несколько часов до старта в США выборов президента.

В ночь на 31 октября КНДР провела пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Как сообщала северокорейская сторона, Пхеньян осуществил «критическое испытание» ракеты, чтобы показать «абсолютное превосходство в ударной мощи». Тогда ракета упала возле острова Окусири на Хоккайдо, также за пределами исключительной экономической зоны Японии.