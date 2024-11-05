Северная Корея запустила не менее 7 баллистических ракет малой дальности

Береговая охрана Японии распространила предупреждение о возможном ракетном пуске со стороны Северной Кореи сегодня около 7:30 утра по японскому времени (01:30 мск). Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Пхеньян провел пуски ракет малой дальности из района Саривон в провинции Хванхэ-Пукто. Количество ракет в ведомстве не уточнили. Агентство «Рёнхап» отметило, что запуск состоялся за несколько часов до старта в США выборов президента.