Женщина погибла, ее семья осталась на улице из-за взрыва в Алматинской области

По словам соседей, дом построили два года назад. Ничего плохого за жильцами не замечали. Они планировали подключить газ до холодов. Раньше семья пользовалась баллонами и топила печь. Хлопок произошел на кухне. Взрывной волной полностью разрушило зал. Остальные комнаты сгорели. Родственники рассказывают, что в момент ЧП в доме находились супруги с двумя детьми. Женщина погибла на месте, мужчина сильно пострадал. Погибшей было 55. 48-летний глава семейства до сих пор в больнице. У него множественные ожоги. Но жизни уже ничто не угрожает.