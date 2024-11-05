Легковушка на скорости врезалась в столб в Балакове

На полной скорости легковушка влетела в бетонный столб. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения в Балакове Саратовской области. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, за рулем «двенадцатой» находился 18-летний водитель.
— Инцидент запечатлели камеры наблюдения на улице Харьковской. Водитель за не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован, — пишут журналисты телеканала.
На видео с камер, которое разошлось в соцсетях видно, что юный автомобилист выбрал для движения высокую скорость. Прежде чем авто «остановил» столб, парень снес забор.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и пригороде за неделю в авариях погибли пять человек. Всего за этот период зафиксировали 26 дорожно-транспортных происшествий.