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Легковушка на скорости врезалась в столб в Балакове

18-летний водитель попал в ДТП в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На полной скорости легковушка влетела в бетонный столб. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения в Балакове Саратовской области. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, за рулем «двенадцатой» находился 18-летний водитель.

— Инцидент запечатлели камеры наблюдения на улице Харьковской. Водитель за не справился с управлением и врезался в бетонный столб. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован, — пишут журналисты телеканала.

На видео с камер, которое разошлось в соцсетях видно, что юный автомобилист выбрал для движения высокую скорость. Прежде чем авто «остановил» столб, парень снес забор.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и пригороде за неделю в авариях погибли пять человек. Всего за этот период зафиксировали 26 дорожно-транспортных происшествий.