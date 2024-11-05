Al Jazeera: при ударе Израиля по больнице в Газе пострадали новорожденные

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Не менее шести человек, в числе которых новорожденные, пострадали при ударе израильских вооруженных сил по больнице в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
По его данным, в результате нападения армии Израиля на медицинское учреждение персоналу пришлось провести эвакуацию детского отделения. «Во время атаки израильских самолетов и беспилотников были повреждены помещения детского отделения, в том числе палата с инкубаторами. Дети и новорожденные, а также ряд сотрудников больницы получили ранения», — сообщил Al Jazeera заведующий сестринским отделением больницы «Камаль Адван» Ид Саббах, отметив, что в нем были уничтожены оборудование для интенсивной терапии и инкубаторы.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в связи с новым ударом Армии обороны Израиля по больнице «Камаль Адван» еще раз призвал «немедленно прекратить стрельбу и установить мир». «Больницы в Газе продолжают подвергаться нападениям, пациентам причиняют вред, а медицинские и гуманитарные работники продолжают работать в опасных для жизни условиях. Жизни людей зависят от немедленного и безоговорочного прекращения огня», — констатировал глава ВОЗ в заявлении, опубликованном в X (ранее Twitter).