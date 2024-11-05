Al Jazeera: при ударе Израиля по больнице в Газе пострадали новорожденные

По его данным, в результате нападения армии Израиля на медицинское учреждение персоналу пришлось провести эвакуацию детского отделения. «Во время атаки израильских самолетов и беспилотников были повреждены помещения детского отделения, в том числе палата с инкубаторами. Дети и новорожденные, а также ряд сотрудников больницы получили ранения», — сообщил Al Jazeera заведующий сестринским отделением больницы «Камаль Адван» Ид Саббах, отметив, что в нем были уничтожены оборудование для интенсивной терапии и инкубаторы.