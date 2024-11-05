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В Иркутске выявили контрабанду леса стоимостью более 10 млн

По результатам прокурорской проверки завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выявили факт многомиллионной контрабанды леса. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомством была проведена проверка. Во время которой и обнаружили нарушения.

— Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности в период с 2017 по 2019 годы при осуществлении экспорта пиломатериалов в таможенный орган поданы декларации на товары, содержащие недостоверные сведения о происхождении древесины, — пояснили в надзорном органе.

По результатам прокурорской проверки стало ясно, что суммарно объем вывезенных деревьев хвойных пород превышает 1,6 тысячи кубических метров, а стоимость оценивается в более 10 миллионов рублей. Сейчас заведено уголовное дело, а его ход и результаты контролируют в прокуратуре.