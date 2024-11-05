В Иркутске выявили контрабанду леса стоимостью более 10 млн

По результатам прокурорской проверки стало ясно, что суммарно объем вывезенных деревьев хвойных пород превышает 1,6 тысячи кубических метров, а стоимость оценивается в более 10 миллионов рублей. Сейчас заведено уголовное дело, а его ход и результаты контролируют в прокуратуре.