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Попытка теракта предотвращена на электростанции в американском Нэшвилле

Злоумышленника остановили, когда он собирался запустить дрон.

Источник: Аргументы и факты

Жителя Теннесси Скайлера Филлипи арестовали по обвинению в попытке использования оружия массового поражения. Подробности сообщает Министерство юстиции США.

По данным ведомства, 24-летний Филлипи пытался разрушить объект энергетической инфраструктуры. Речь идет об электростанции в Нэшвилле.

Молодой человек для совершения своего замысла использовал дрон со взрывчаткой. ФБР заранее узнало о планах мужчины, сорвав операцию перед самым запуском БПЛА.

Филлипи также хотел совершить другие нападения. В его планы входили атаки на объекты инфраструктуры с помощью взрывных устройств для достижения массовых разрушений.

Ранее сообщалось, что Национальная гвардия в ряде штатов США приведена в состояние повышенной готовности. Причиной является потенциальная угроза беспорядков, связанных с президентскими выборами.