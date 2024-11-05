Попытка теракта предотвращена на электростанции в американском Нэшвилле

Жителя Теннесси Скайлера Филлипи арестовали по обвинению в попытке использования оружия массового поражения. Подробности сообщает Министерство юстиции США.
По данным ведомства, 24-летний Филлипи пытался разрушить объект энергетической инфраструктуры. Речь идет об электростанции в Нэшвилле.
Молодой человек для совершения своего замысла использовал дрон со взрывчаткой. ФБР заранее узнало о планах мужчины, сорвав операцию перед самым запуском БПЛА.
Филлипи также хотел совершить другие нападения. В его планы входили атаки на объекты инфраструктуры с помощью взрывных устройств для достижения массовых разрушений.
Ранее сообщалось, что Национальная гвардия в ряде штатов США приведена в состояние повышенной готовности. Причиной является потенциальная угроза беспорядков, связанных с президентскими выборами.