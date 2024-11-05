В Британии выявили два новых случая заболевания штаммом оспы обезьян

В Великобритании выявили еще два случая инфицирования новым вариантом вируса оспы обезьян, сообщает британское агентство здравоохранения (UKHSA).
В конце октября агентство сообщило об первом выявленном случае в Лондоне, затронувшем человека, посетившего страны Африки. Позднее еще два случая обезьяньей оспы были выявлены среди людей, которые находились в контактных отношениях с первым заболевшим.
Согласно информации UKHSA, общее количество подтвержденных случаев достигло трех, однако риск для общественности «по-прежнему остается низким».
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что беспокойства относительно оспы обезьян или COVID в России не обоснованы.