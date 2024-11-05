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В Британии выявили два новых случая заболевания штаммом оспы обезьян

Риск для населения «остаётся низким».

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании выявили еще два случая инфицирования новым вариантом вируса оспы обезьян, сообщает британское агентство здравоохранения (UKHSA).

В конце октября агентство сообщило об первом выявленном случае в Лондоне, затронувшем человека, посетившего страны Африки. Позднее еще два случая обезьяньей оспы были выявлены среди людей, которые находились в контактных отношениях с первым заболевшим.

Согласно информации UKHSA, общее количество подтвержденных случаев достигло трех, однако риск для общественности «по-прежнему остается низким».

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что беспокойства относительно оспы обезьян или COVID в России не обоснованы.