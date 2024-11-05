Мошенник в форме обманул участника СВО на сотни тысяч рублей в Хабаровске

В Хабаровске военнослужащий передал крупную сумму денег мошеннику, который выдал себя за сотрудника военной структуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Участник специальной военной операции проходил восстановительное лечение в краевом центре после ранения. Во время увольнительной он навестил знакомого, проживающего в одной из квартир на улице Вологодской. В какой-то момент хозяин квартиры сказал, что у подъезда его ждет человек в военной форме.
На улице к военнослужащему подошел незнакомец в камуфляже. Он представился сотрудником военного ведомства и предложил за вознаграждение продлить срок увольнительной. Мужчина согласился и снял в банке около 700 тысяч рублей, которые были ему выплачены за полученное ранение.
«Полицейские задержали 25-летнего жителя Краснофлотского района. Оказалось, что он знал о крупной сумме у гостя и надел купленную ранее форму без знаков отличия, чтобы ввести его в заблуждение. К военной службе задержанный отношения не имеет», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время обыска полицейские изъяли камуфляжную форму. Подозреваемый частично возместил ущерб, вернув 400 тысяч рублей. Против него завели уголовное дело по статье «Мошенничество», по которой ему грозит до шести лет лишения свободы.