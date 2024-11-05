Мошенник в форме обманул участника СВО на сотни тысяч рублей в Хабаровске

Участник специальной военной операции проходил восстановительное лечение в краевом центре после ранения. Во время увольнительной он навестил знакомого, проживающего в одной из квартир на улице Вологодской. В какой-то момент хозяин квартиры сказал, что у подъезда его ждет человек в военной форме.