Житель Тайшетского района не мог выйти во двор из-за агрессивной собаки

— Мужчина по телефону рассказал, что его укусил отвязавшийся от цепи пёс. На место выехали сотрудники уголовного розыска. Полицейские выяснили, что собака породы «Алабай» находится рядом с домом и ведёт себя агрессивно, — поделились в ведомстве.