Житель Тайшетского района не мог выйти во двор из-за агрессивной собаки

Житель Тайшетского района оказался заперт у себя дома из-за агрессивной собаки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, за помощью к полицейским обратился мужчина из деревни Новый Акульшет.
— Мужчина по телефону рассказал, что его укусил отвязавшийся от цепи пёс. На место выехали сотрудники уголовного розыска. Полицейские выяснили, что собака породы «Алабай» находится рядом с домом и ведёт себя агрессивно, — поделились в ведомстве.
Когда оперативники решили подойти к дому, собака кинулась на них. Руководствуясь законом «О полиции», они применили табельное оружие. Оказалось, что собака принадлежит хозяину дома. Пес озверел, когда сорвался с цепи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре обнаружили контрабанду лесоматериалом на более чем 10 миллионов рублей. Сейчас заведено уголовное дело.