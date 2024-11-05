Следком возбудил уголовное дело из-за гибели детей в перинатальном центре Хабаровска

Хабаровчане написали обращения в комментариях в аккаунте СК РФ в социальной сети «В Контакте», также перед этим они рассылали информацию по хабаровским пабликам. По словам горожан, в марте новорожденный сын одной из заявительниц получил во время родов травму шейного отдела позвоночника. Его поместили в реанимацию, там он несколько дней спустя умер. При этом, по словам заявителей, документы о причинах смерти медработники сфальсифицировали, и к ответственности никто из них не привлечен.