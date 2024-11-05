Следком возбудил уголовное дело из-за гибели детей в перинатальном центре Хабаровска

В Хабаровске возбуждено уголовное дело из-за гибели и травмирования младенцев и их матерей в перинатальном центре. Группа хабаровчан обратилась в Центральный аппарат СК РФ с обращениями по поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Информационный центр СК России.
Хабаровчане написали обращения в комментариях в аккаунте СК РФ в социальной сети «В Контакте», также перед этим они рассылали информацию по хабаровским пабликам. По словам горожан, в марте новорожденный сын одной из заявительниц получил во время родов травму шейного отдела позвоночника. Его поместили в реанимацию, там он несколько дней спустя умер. При этом, по словам заявителей, документы о причинах смерти медработники сфальсифицировали, и к ответственности никто из них не привлечен.
Также, по их словам, это не единственный случай, когда нарушения привели к телесным повреждениям и смерти.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
— Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу по обращениям о ненадлежащем оказании медицинской помощи в перинатальном центре в Хабаровске. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает Информационный центр СК России.