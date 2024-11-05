В Екатеринбурге женщина сбила двух пешеходов на переходе, переехав одного из них

Дорожное происшествие запечатлели камеры наружного наблюдения. На записи видно, что кроссовер наезжает на пешеходов, останавливается, но после вновь начинает движение. Тогда из-под автомобиля показывается один из пострадавших — автомобиль проехал прямо над ним.