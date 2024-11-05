В Екатеринбурге женщина сбила двух пешеходов на переходе, переехав одного из них

В Екатеринбурге вечером 4 ноября произошла авария, в которой пострадали молодой человек и девушка. Инцидент случился на пешеходном переходе перекрестка улиц Луначарского и Карла Маркса.
— В результате ДТП пешеходы, 29-летняя девушка и 21-летний мужчина, с различными переломами доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области. — По факту ДТП полицией проводится проверка.
Предварительно установлено, что 59-летняя женщина за рулем кроссовера Volkswagen Touareg поворачивала на перекрестке налево и не предоставила преимущество двум пешеходам. Водитель сбила двух молодых людей, пересекающих дорогу на зеленый сигнал светофора.
Дорожное происшествие запечатлели камеры наружного наблюдения. На записи видно, что кроссовер наезжает на пешеходов, останавливается, но после вновь начинает движение. Тогда из-под автомобиля показывается один из пострадавших — автомобиль проехал прямо над ним.