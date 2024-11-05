Al Jazeera: ВВС Израиля нанесли удар по больнице с новорожденными в Газе

Израильские военные самолёты и дроны атаковали детское отделение с инкубаторами для младенцев в области Джебалии на севере сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.
Некоторые новорожденные получили травмы, также пострадали журналисты, медсёстры и другие медицинские сотрудники. Кроме того, одному из детей понадобилась срочная операция.
Медсёстры перевели детей на нижние этажи, но там отсутствует необходимое для их лечения оборудование.
Ранее в результате атаки Израиля по жилому комплексу рядом с больницей Харири в Бейруте погибло четыре человека. В настоящее время известно о 20 пострадавших.