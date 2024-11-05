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Al Jazeera: ВВС Израиля нанесли удар по больнице с новорожденными в Газе

Некоторые дети получили травмы.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные самолёты и дроны атаковали детское отделение с инкубаторами для младенцев в области Джебалии на севере сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Некоторые новорожденные получили травмы, также пострадали журналисты, медсёстры и другие медицинские сотрудники. Кроме того, одному из детей понадобилась срочная операция.

Медсёстры перевели детей на нижние этажи, но там отсутствует необходимое для их лечения оборудование.

Ранее в результате атаки Израиля по жилому комплексу рядом с больницей Харири в Бейруте погибло четыре человека. В настоящее время известно о 20 пострадавших.