На трассе «Обход Хабаровска» произошло крупное ДТП

«В аварии пострадали водитель и три пассажира Nissan Teana, в том числе две несовершеннолетние девочки 2014 и 2023 годов рождения. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести и находятся под наблюдением медиков», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.