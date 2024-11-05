На трассе «Обход Хабаровска» произошло крупное ДТП

Вечером 4 ноября на трассе «Обход Хабаровска» произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами. Несколько человек получили травмы, среди пострадавших — несовершеннолетние. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Водитель автомобиля Toyota Town Ace ехал со стороны улицы Вершинной в сторону Совхозной. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Nissan Teana и Subaru Legacy.
«В аварии пострадали водитель и три пассажира Nissan Teana, в том числе две несовершеннолетние девочки 2014 и 2023 годов рождения. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести и находятся под наблюдением медиков», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
В больницу также доставлены водитель и пассажир Toyota Town Ace. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Ход проверки взят на контроль прокуратурой Хабаровского края.