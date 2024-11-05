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В полиции рассказали о дебоше на рейсе Екатеринбург — Сочи

Сотрудники правоохранительных органов привлекли к ответственности пассажира рейса Екатеринбург — Сочи, который устроил дебош на борту. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО, конфликт в самолете устроил 36-летний житель Санкт-Петербурга.

По данным полиции, сигнал в правоохранительные органы о происшествии поступил от экипажа. Впоследствии бортпроводники при опросе рассказали, что пассажир, находясь на своем посадочном месте, громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, провоцировал конфликт. В отношении дебошира был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство».

Информацию об устроенной петербуржцем драке в полиции не прокомментировали. Первоначально сообщалось, что пьяному жителю Северной столицы не понравилось выражение лица соседа. За 20 минут до посадки он начал выяснять отношения и даже якобы ударил по лицу другого пассажира.