В полиции рассказали о дебоше на рейсе Екатеринбург — Сочи

Информацию об устроенной петербуржцем драке в полиции не прокомментировали. Первоначально сообщалось, что пьяному жителю Северной столицы не понравилось выражение лица соседа. За 20 минут до посадки он начал выяснять отношения и даже якобы ударил по лицу другого пассажира.