В полиции рассказали о дебоше на рейсе Екатеринбург — Сочи

По данным полиции, сигнал в правоохранительные органы о происшествии поступил от экипажа. Впоследствии бортпроводники при опросе рассказали, что пассажир, находясь на своем посадочном месте, громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, провоцировал конфликт. В отношении дебошира был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство».
Информацию об устроенной петербуржцем драке в полиции не прокомментировали. Первоначально сообщалось, что пьяному жителю Северной столицы не понравилось выражение лица соседа. За 20 минут до посадки он начал выяснять отношения и даже якобы ударил по лицу другого пассажира.