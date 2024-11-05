Гендиректору «ЕРСМ Сибири» продлили арест по делу о хищении 900 млн рублей

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что в период 2021—2023 гг. Безруков вместе с неустановленными лицами похитил деньги при строительстве центра управления связи Минобороны и распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по строительству объекта. Ему грозит до 10 лет колонии.