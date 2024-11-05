В Башкирии в сгоревшей квартире нашли фрагменты тела мужчины.

В городе Салавате рано утром 5 ноября в квартире на втором этаже многоквартирного дома на бульваре Матросова произошел смертельный пожар. Сотрудники МЧС России и «Газпром нефтехим Салават», когда прибыли на место, сразу приступили к спасению людей. По трехколенной лестнице со второго этажа спасли 16 человек. Также до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались еще 15 человек.