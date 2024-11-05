Вахтовик и врач из Бурятии забыли про старые сим-карты и оказались должны более миллиона рублей

— Для уточнения сведений женщина позвонила на горячую линию финансового учреждения, где ей объяснили, что в июле текущего года на её имя был оформлен кредит на сумму около 480 тысяч рублей. При этом операция была осуществлена с помощью абонентского номера, которым заявитель в последний раз пользовалась в марте 2023 года, — поделились в ГУ МВД Бурятии.