Вахтовик и врач из Бурятии забыли про старые сим-карты и оказались должны более миллиона рублей

— У вашего сына задолженность по кредиту! — такой звонок поступил материк 37-летнего жителя Бурятии. Мужчина работает вахтами и видимо поэтому банк не мог с ним связаться лично. Узнав, сибиряк был в шоке, ведь кредитов он не брал… По приезде в Улан-Удэ он решил разобрать и обратился в учреждение.
— Мужчина выяснил, что в мае и июне текущего года через его мобильное банковское приложение, привязанное к старому номеру телефона (им владелец перестал пользоваться восемь лет назад), были взяты два займа — на 450 тысяч и 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД республики Бурятия.
Деньги неизвестный перевел на другие счета, после чего их судьба неизвестна. Похожий случай произошел и с 28-летней женщиной, правда та не пользовалась симкой всего год. Врачу из столицы республики пришло письмо по месту прописки с информацией о долге.
— Для уточнения сведений женщина позвонила на горячую линию финансового учреждения, где ей объяснили, что в июле текущего года на её имя был оформлен кредит на сумму около 480 тысяч рублей. При этом операция была осуществлена с помощью абонентского номера, которым заявитель в последний раз пользовалась в марте 2023 года, — поделились в ГУ МВД Бурятии.
Как и в первом случае после оформления займа, деньги «ушли» на другие счета. Теперь полицейским предстоит найти аферистов и новых владельцев телефонных номеров.