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Вчера в Омске загорелся цех предприятия и надворные постройки

В результате ЧП никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС по Омской области сообщили о двух пожарах, случившихся в Омске вчера, 4 ноября, в праздничный день.

На предприятии, расположенном по улице 22 Партсъезда загорелся цех. Пожар возник из-за затянутой жиром вытяжки. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, из здания самостоятельно эвакуировались 28 человек.

В 16:16 загорелись хозяйственные постройки на улице 3-й Лесозащитный переулок. Пламя могло перекинуться на рядом стоящие гаражи, однако пожарным удалось вовремя локализовать огонь. Причина возгорания пока не установлена.

В результате этих происшествий никто не пострадал.