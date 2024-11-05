Вчера в Омске загорелся цех предприятия и надворные постройки

В ГУ МЧС по Омской области сообщили о двух пожарах, случившихся в Омске вчера, 4 ноября, в праздничный день.
На предприятии, расположенном по улице 22 Партсъезда загорелся цех. Пожар возник из-за затянутой жиром вытяжки. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, из здания самостоятельно эвакуировались 28 человек.
В 16:16 загорелись хозяйственные постройки на улице 3-й Лесозащитный переулок. Пламя могло перекинуться на рядом стоящие гаражи, однако пожарным удалось вовремя локализовать огонь. Причина возгорания пока не установлена.
В результате этих происшествий никто не пострадал.