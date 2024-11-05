Массовое многомиллионное ДТП произошло во Владивостоке

На улице Русская, 55, произошло ДТП с четырьмя машинами во Владивостоке. Один автомобиль перевернулся и лег на крышу. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам очевидцев, водитель Subaru, двигался со стороны кольца Багратиона в сторону улицы Русская, столкнулся с автомобилем Toyota Premio, который начал в это же время поворачивать налево на прилегающую территорию.
После удара Subaru начало заносить, и машина врезалась в припаркованный Toyota Hilux. Из-за этого автомобиль перевернулся и задел четвертого участника аварии — Nissan Note, который двигался в сторону кольца.
Пострадала владелица Subaru. Остальные участники аварии отделались испугом. На месте работают медики и полицейские.
У виновника ДТП, водителя Toyota Premio, имеется полис ОСАГО, что может облегчить процесс возмещения ущерба пострадавшим.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что во Владивостоке 17 января случилось массовое ДТП с четырьмя пострадавшими. Prius, выехал на встречку рядом с домом 82 на улице Русская и протаранил кроссовер с ребенком и беременной женщиной.