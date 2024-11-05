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Дымит сильно: в Хабаровске тушили пожар на площадке строящегося ЖК

Пострадавших в происшествии нет.

Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали загорание на стройплощадке в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 ноября в 12:36 потупил вызов о возгорании на площадке строящегося жилого комплекса на ул. Комсомольской. По прибытию пожарных установлено, что на первом этаже загорелись строительные леса. В течение 10 минут после прибытия бойцы МЧС России ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров.

Пострадавших нет. На месте работают 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Они провели разбор конструкций и проливку возможных очагов тления. В 12:58 дана полная ликвидация.

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