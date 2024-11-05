Дымит сильно: в Хабаровске тушили пожар на площадке строящегося ЖК

Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 ноября в 12:36 потупил вызов о возгорании на площадке строящегося жилого комплекса на ул. Комсомольской. По прибытию пожарных установлено, что на первом этаже загорелись строительные леса. В течение 10 минут после прибытия бойцы МЧС России ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров.