Дымит сильно: в Хабаровске тушили пожар на площадке строящегося ЖК

Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали загорание на стройплощадке в Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 ноября в 12:36 потупил вызов о возгорании на площадке строящегося жилого комплекса на ул. Комсомольской. По прибытию пожарных установлено, что на первом этаже загорелись строительные леса. В течение 10 минут после прибытия бойцы МЧС России ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров.
Пострадавших нет. На месте работают 3 единицы техники и 8 человек личного состава. Они провели разбор конструкций и проливку возможных очагов тления. В 12:58 дана полная ликвидация.