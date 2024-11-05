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12 человек погибли за неделю в ДТП в Иркутской области

Травмы получили 51 взрослый и семь несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за прошедшую неделю в ДТП погибли 12 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, еще 51 взрослый и семь несовершеннолетних пострадали. Всего за этот период произошло 53 аварии.

— В таких ДТП были повреждены 62 транспортных средства. В восьми случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, шесть водителей оставили место ДТП, — поделились в ведомстве.

В пяти ДТП водители были за рулем выпившие. Среди основных причин аварий на минувшей неделе самым распространенными нарушения стали: неправильно выбранная скорость, нарушение постановки авто на дороге и непредоставления преимущества пешеходам. Также ДТП происходили из-за выезда на встречку, неправильно выбранной дистанции и нарушение порядка проезда.

Кроме того, в 28 случаях аварии произошли из-за ненадлежащего обустройства дорог. В местах ДТП отсутствовала разметка, тротуары, дорожные знаки. Также на некоторых участках были замечены недостатки зимнего содержания.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе собака укусила хозяина и он не мог выйти из дома.