12 человек погибли за неделю в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области за прошедшую неделю в ДТП погибли 12 человек. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, еще 51 взрослый и семь несовершеннолетних пострадали. Всего за этот период произошло 53 аварии.
— В таких ДТП были повреждены 62 транспортных средства. В восьми случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, шесть водителей оставили место ДТП, — поделились в ведомстве.
В пяти ДТП водители были за рулем выпившие. Среди основных причин аварий на минувшей неделе самым распространенными нарушения стали: неправильно выбранная скорость, нарушение постановки авто на дороге и непредоставления преимущества пешеходам. Также ДТП происходили из-за выезда на встречку, неправильно выбранной дистанции и нарушение порядка проезда.
Кроме того, в 28 случаях аварии произошли из-за ненадлежащего обустройства дорог. В местах ДТП отсутствовала разметка, тротуары, дорожные знаки. Также на некоторых участках были замечены недостатки зимнего содержания.
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