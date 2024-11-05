В Башкирии из смертельного пожара спасли семь детей и девять взрослых

В Салавате произошел пожар, в котором погиб человек, еще 16 жителей города были спасены.
По информации МЧС по Башкирии, глубокой ночью вспыхнула трехкомнатная квартира в двухэтажном доме. Из горящего здания по лестнице вывели семь детей и девять взрослых, еще 15 покинули свои дома самостоятельно.
Уточняется, что при тушении пожара было найдено тело. Погибшим оказался 63-летний мужчина.
— Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России, — заключили в ведомстве.
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