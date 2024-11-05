В Самаре пять автомобилей столкнулись в снегопад 4 ноября на Южном шоссе

Вечером в понедельник, 4 ноября, в Самаре примерно в 20:30 произошли серьезные ДТП. Во время снегопада водитель автомобиля Kia столкнулся на дороге с LADA Granta, а после въехал в LADA Vesta.
— Мужчина двигался по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в сторону Уральского шоссе. В пути следования он не выбрал безопасную дистанцию, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Там же автомобилист на Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Fiat. К счастью, в результате аварий никто из людей не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.
Напомним, самарцев предупредили о серьезной непогоде во вторник, 5 ноября. На дорогах региона ожидаются снежные заносы, накат и гололедица. Водителей призвали быть предельно внимательными и осторожными.