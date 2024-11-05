Скончалась оперная певица, солистка филиала Мариинского театра Марина Ринчинова

«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком», — сказано в некрологе на сайте филиала театра.
Коллектив филиала Мариинского театра в РСО—Алании выразил глубокие соболезнования родственникам, коллегам и поклонникам творчества Ринчиновой.
Марина Ринчинова вышла на сцену после окончания музыкального колледжа имени П. И. Чайковского в Улан-Удэ и Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Дебютом Ринчиновой на сцене Мариинки в Северной Осетии стала роль Няни в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин».