Скончалась оперная певица, солистка филиала Мариинского театра Марина Ринчинова

Марина Ринчинова вышла на сцену после окончания музыкального колледжа имени П. И. Чайковского в Улан-Удэ и Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Дебютом Ринчиновой на сцене Мариинки в Северной Осетии стала роль Няни в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин».