Сельская администрация загорелась в Эхирит-Булагатском районе

Утро 5 ноября в деревне Алужино Эхирит-Булагатского района началось со звонка пожарным. Огонь охватил здание сельской администрации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, пламя удалось потушить на площади 70 квадратных метров.
— Привлекались 12 человек и четыре единицы пожарной техники, — поделились в ведомстве.
Причиной пожара стало короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет. МЧС напоминает, что нужно пристально следить за состоянием электроприборов и не перегружать сеть. Тогда печальных последний удастся избежать.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории региона за неделю в авариях погибли 12 человек. Ещё 58 получили травмы.