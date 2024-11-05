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Сельская администрация загорелась в Эхирит-Булагатском районе

Пожар потушили на площади 70 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утро 5 ноября в деревне Алужино Эхирит-Булагатского района началось со звонка пожарным. Огонь охватил здание сельской администрации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области, пламя удалось потушить на площади 70 квадратных метров.

— Привлекались 12 человек и четыре единицы пожарной техники, — поделились в ведомстве.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Погибших и пострадавших нет. МЧС напоминает, что нужно пристально следить за состоянием электроприборов и не перегружать сеть. Тогда печальных последний удастся избежать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории региона за неделю в авариях погибли 12 человек. Ещё 58 получили травмы.