На Камчатке задержали банду, вымогавшую деньги у участника СВО

По делу, как уточнили в ФСБ, проходят четыре жителя Петропавловска-Камчатского, которые вымогали два миллиона рублей у бойца, проходившего реабилитацию после ранения.
«Применив насилие к участнику СВО, подозреваемые заставили его написать расписку о якобы возникшем долге перед неоднократно судимым лидером преступной группы. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников», — рассказали в ведомстве.
Краевое УМВД возбудило уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса (вымогательство). Подозреваемых отправили под стражу.
В начале сентября в Приморье задержали подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у участника СВО. Позднее его взяли под арест.
Перед этим председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в своем Telegram-канале сообщал, ссылаясь на публикации в соцсетях, что ветеран, лишившийся в ходе боевых действий руки, был доведен до попытки суицида этнической бандой, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО. Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в деле.