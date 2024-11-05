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На Камчатке задержали банду, вымогавшую деньги у участника СВО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ на Камчатке задержали преступную группу, члены которой вымогали деньги у участника СВО, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: © РИА Новости

По делу, как уточнили в ФСБ, проходят четыре жителя Петропавловска-Камчатского, которые вымогали два миллиона рублей у бойца, проходившего реабилитацию после ранения.

«Применив насилие к участнику СВО, подозреваемые заставили его написать расписку о якобы возникшем долге перед неоднократно судимым лидером преступной группы. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленников», — рассказали в ведомстве.

Краевое УМВД возбудило уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса (вымогательство). Подозреваемых отправили под стражу.

В начале сентября в Приморье задержали подозреваемого в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у участника СВО. Позднее его взяли под арест.

Перед этим председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о вымогательстве у ветерана СВО денег, в том числе выплаченных ему в связи с ранением. Отмечалось, что мужчина разместил в интернете видеообращение к главе СК, заявив, что в отношении него этнической группировкой совершены противоправные действия.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в своем Telegram-канале сообщал, ссылаясь на публикации в соцсетях, что ветеран, лишившийся в ходе боевых действий руки, был доведен до попытки суицида этнической бандой, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО. Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в деле.

ФСБ