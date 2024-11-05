В Уральске при получении взятки задержали председателя городского суда

В прокуратуре ЗКО журналисту портала подтвердили факт задержания и пояснили, что официальная информация появится позже. Также отметили, что подозрения в коррупции возникли давно — оперативная разработка длилась в течение трех месяцев.
На официальном сайте областного суда ЗКО значится, что должность председателя Уральского городского суда уже почти 5 лет занимает Жумагулов Руслан Нартаевич.
Как сообщает Telegram-канала «Уральская неделя», взятка в размере 1,5 млн тенге предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина. Оперативно-следственные мероприятия проводятся сотрудниками центрального аппарата КНБ и департамента в ЗКО.