Сотрудники крупного завода Уфы заразились кишечной инфекцией

В Уфе произошел случай группового отравления. Кишечная инфекция была обнаружена у сотрудников одного из крупных заводов города, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
— Центром гигиены и эпидемиологии исследуются пробы пищевой продукции и сырья, персонала и санитарного состояния объекта, — прокомментировали случившееся в ведомстве.
В надзорном органе добавили, что деятельность местного буфета и пищеблока была приостановлена до выяснения обстоятельств. Уточняется, что угрозы распространения инфекции нет.
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