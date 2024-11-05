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Сотрудники крупного завода Уфы заразились кишечной инфекцией

В Уфе произошло групповое отравление кишечной инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел случай группового отравления. Кишечная инфекция была обнаружена у сотрудников одного из крупных заводов города, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

— Центром гигиены и эпидемиологии исследуются пробы пищевой продукции и сырья, персонала и санитарного состояния объекта, — прокомментировали случившееся в ведомстве.

В надзорном органе добавили, что деятельность местного буфета и пищеблока была приостановлена до выяснения обстоятельств. Уточняется, что угрозы распространения инфекции нет.

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