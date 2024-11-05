«Произошло что-то страшное». Мать 3-летнего мальчика, на которого напала пантера в цирке, рассказала о его состоянии

Трехлетний Никита* из Ангарска ни разу не бывал в цирке. Ведь мама мальчика выступает против таких развлечений. Зато отец юного сибиряка придерживался противоположного мнения. Так, 28 октября мужчина забрал сына из детсада и отвез в шапито. Только клоунов, эквилибристов или фокусников ребенок не увидел. Все, что запомнилось малышу — черная пантера, которая напала на него во время фотосъемки. К счастью, на ребенке была шапка. Не будь ее, последствия оказались гораздо опаснее. Уже неделю Никита вместе с мамой лежат в больнице. Сегодня, 5 ноября, врачи должны будут назвать дату выписки. Подробности — в материале КП-Иркутск.