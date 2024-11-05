«Произошло что-то страшное». Мать 3-летнего мальчика, на которого напала пантера в цирке, рассказала о его состоянии

Трехлетний Никита* из Ангарска ни разу не бывал в цирке. Ведь мама мальчика выступает против таких развлечений. Зато отец юного сибиряка придерживался противоположного мнения. Так, 28 октября мужчина забрал сына из детсада и отвез в шапито. Только клоунов, эквилибристов или фокусников ребенок не увидел. Все, что запомнилось малышу — черная пантера, которая напала на него во время фотосъемки. К счастью, на ребенке была шапка. Не будь ее, последствия оказались гораздо опаснее. Уже неделю Никита вместе с мамой лежат в больнице. Сегодня, 5 ноября, врачи должны будут назвать дату выписки. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Произошло что-то страшное».
Никита живет с мамой, отец же в жизни ребенка появляется только в назначенное судом время. Ведь родители мальчишки уже как три года находятся в разводе.
— Добилась через суд, чтобы бывший супруг проводил время с сыном только в моем присутствии, — рассказывает Елена, мама Никиты. — Однако 28 октября за ребенком явился в детский сад отец. Сказал, что вернет домой вечером.
По словам Елены, сибиряк скрыл тот факт, что повез ребенка в цирк. Ведь, если бы она узнала, то пресекла идею на корню. Оказывается, шапито она не любит, поэтому и сына туда никогда не водила.
— Спустя пару часов на телефон раздался звонок от бывшего супруга, — говорит Елена. — Попросил приехать в цирк. Сразу поняла — произошло что-то страшное. Так оно и получилось… Никита сидел в слезах и с царапинами. Оказывается, экс-муж хотел сфотографировать сына с пантерой. Но дикое животное кинулось на ребенка.
«Ситуация — фейк!».
За комментарием КП-Иркутск сразу обратилась в шапито. Представители цирка сообщили, что представления проходят только по выходным, в будние дни никто не работает. Вот и 28 октября сеансов не могло быть. Но мать Никиты пояснила, якобы в шапито работает друг бывшего мужа.
— Поехали к товарищу, у которого была пантера в цирке, — рассказывает свою версию мама ребенка.
В цирке опровергли и наличие у них пантеры.
— Да, фото пантеры все еще висит на нашем официальном сайте. Однако животное продали еще в прошлом году, — рассказали в цирке. — За кулисами дикого животного тоже не было. Вся эта ситуация — фейк! Возможно, это проделки конкурентов или зоозащитников.
Однако КП-Иркутск удалось выйти на хозяина пантеры. Это дрессировщик, который работает в цирке. Дикое животное принадлежит ему, но в представлениях животное не участвовало.
— Это моя пантера, частная собственность. В представлениях не участвовала. Мы с ней катались по городам. Не могу большего сказать, мне тяжело… — признался дрессировщик.
А что с пантерой?
Вечером 28 октября Никиту увезли в больницу. В палате он лежит вместе с мамой. Первые сутки он вел себя беспокойно — много плакал и капризничал. Сейчас уже приходит в норму. Веселится и играет с детьми. Пока малышу делают перевязки и ставят уколы.
— Сын постепенно физически восстанавливается. Сегодня станет известно, когда нас отпустят домой. Но будем ездить на перевязки и наблюдать раны. Да и впереди ждет работа с психологом. Уже обращались к специалистам, — рассказывает Елена.
29 октября региональный Следком завел уголовное дело по факту оказания услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. Кому предъявят обвинения, и кто понесет наказание? Говорить пока об этом рано. В деле много нюансов. Однако уже 30 октября в столицу Приангарья прибыл владелец цирка вместе со своим адвокатом для дальнейших разбирательств.
— С нами не связывались представители цирка: ни звонка, ни предложения о помощи. Сейчас в планах лишить бывшего супруга родительских прав, — говорит Елена. Что касается пантеры, то она пока находится со своим хозяином.