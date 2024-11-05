Водитель ВАЗа сбил насмерть пешехода на окраине Омска

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, это случилось в районе строения № 140 на 1 аллее СНТ «Авангард». 44-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, допустил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.
Пострадавший мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда автомобиля скорой помощи.
Напомним, что в воскресенье, 3 октября, также насмерть был сбит пешеход в посёлке Муромцево. А сегодня, 4 ноября, в Омске на проспекте Карла Маркса под колёсами иномарки погибла 59-летняя женщина.