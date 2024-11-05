Таллахасси
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель ВАЗа сбил насмерть пешехода на окраине Омска

Накануне, 4 октября, на дороге, ведущей к посёлку Магистральный, был насмерть сбит пешеход.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, это случилось в районе строения № 140 на 1 аллее СНТ «Авангард». 44-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, допустил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.

Пострадавший мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия до приезда автомобиля скорой помощи.

Напомним, что в воскресенье, 3 октября, также насмерть был сбит пешеход в посёлке Муромцево. А сегодня, 4 ноября, в Омске на проспекте Карла Маркса под колёсами иномарки погибла 59-летняя женщина.