В Орше таксист за игру в шашки на дороге получил штраф в 600 рублей

Сообщается, что водителя такси привлеки к ответственности. Ему был назначен штраф в размере 15 базовых величин, или 600 рублей (по состоянию на 5 ноября 2024 года) с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами сроком на два года.