В Орше таксист за игру в шашки на дороге получил штраф в 600 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.
По данным ГАИ, в Орше таксист подрезал автомобилиста и чуть не сбил пешехода. В сообщении сказано, что водитель такси ехал по улице Мира в Орше. Он проигнорировал Правила дорожного движения, что повлекло за собой создание аварийной обстановки.
«Игра в шашки» не осталась безнаказанной", — обратили внимание в Госавтоинспекции.
Сообщается, что водителя такси привлеки к ответственности. Ему был назначен штраф в размере 15 базовых величин, или 600 рублей (по состоянию на 5 ноября 2024 года) с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами сроком на два года.
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