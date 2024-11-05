В Башкирии распродают машины должников от 365 тысяч рублей

В Башкирии распродают автомобили должников. На аукцион выставлены 12 машин, самая дешевая из которых оценена в 365 тысяч рублей.
Также за 2,1 млн рублей можно забрать свежую Chery Tiggo 8 PRO. Автомобиль 2022 года выпуска будет выставлен на продажу 25 ноября.
Как передает UfaTime.ru, желающие участвовать в аукционе могут подать заявки до через электронную площадку «СберА».
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