Житель Красноярска инсценировал угон машины ради получения страховки

Житель Красноярска инсценировал угон машины и обманул страховую компанию на 660 тысяч рублей. Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2022 году мужчина купил автомобиль Skoda Rapid, зарегистрировал его на свою мать и оформил полис «КАСКО». Однако уже в сентябре 2023 года у него начались проблемы с деньгами.
— Он придумал, как обойти систему и «обналичить» страховку. Горожанин инсценировал угон легковушки — втайне от всех перегнал ее в свой гараж в деревне Бадалык. Матери он посоветовал обратиться с заявлением в полицию, — добавили в надзорном ведомстве.
Сотрудники завели уголовное дело и начали расследование, а псевдопотерпевший обратился в офис страховой компании. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы по статье «Мошенничество». Его автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку.
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