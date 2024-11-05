Житель Красноярска инсценировал угон машины ради получения страховки

Житель Красноярска инсценировал угон машины и обманул страховую компанию на 660 тысяч рублей. Как рассказали в краевой прокуратуре, в 2022 году мужчина купил автомобиль Skoda Rapid, зарегистрировал его на свою мать и оформил полис «КАСКО». Однако уже в сентябре 2023 года у него начались проблемы с деньгами.