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Омичей предупредили о фейковых помощниках депутатов горсовета

Как стало известно СуперОмску, в начале ноября 2024 года по внутридомовым чатам в Советском административном округе Омска разослали предупреждения о фейковых* помощниках депутатов городского совета.

Выяснилось, что некие лица, представляясь, в частности, помощниками депутата Омского горсовета Дмитрия Саханя, склоняют омичей от его имени одобрить застройку частного сектора в САО.

По обращению «СуперОмска» вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань сообщил, что ни он, ни его помощники не занимаются коммерческой деятельностью на округе, а ведут исключительно общественную работу.

«На депутатском округе мои помощники ведут только общественную работу. Соответственно, с подобными просьбами одобрения застройки обращаются мошенники и аферисты. Уважаемые жители, просьба не реагировать на это», — заявил Дмитрий Сахань.

Парламентарий также объяснил жителям, что они могут запросить документы в случае, если к ним обращаются, представляясь его помощниками.

*Фейк — что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение.