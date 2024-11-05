Омичей предупредили о фейковых помощниках депутатов горсовета

Выяснилось, что некие лица, представляясь, в частности, помощниками депутата Омского горсовета Дмитрия Саханя, склоняют омичей от его имени одобрить застройку частного сектора в САО.
По обращению «СуперОмска» вице-спикер горсовета Дмитрий Сахань сообщил, что ни он, ни его помощники не занимаются коммерческой деятельностью на округе, а ведут исключительно общественную работу.
«На депутатском округе мои помощники ведут только общественную работу. Соответственно, с подобными просьбами одобрения застройки обращаются мошенники и аферисты. Уважаемые жители, просьба не реагировать на это», — заявил Дмитрий Сахань.
Парламентарий также объяснил жителям, что они могут запросить документы в случае, если к ним обращаются, представляясь его помощниками.
*Фейк — что-либо ложное, недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с целью ввести в заблуждение.