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В Красноярском крае при пожаре погиб человек

Огонь охватил 16 кв. м.

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Курское Курагинского района. На место прибыли три автоцистерны и 10 пожарных, огонь удалось потушить за полтора часа.

Предварительная причина — неосторожность при курении, — рассказали в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

Отметим, что только за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 18 пожаров.

Так, в Боготоле на улице Иркутской загорелась легковая машина. Пожар на площади четыре квадратных метра удалось потушить за 20 минут. Специалисты отметили, что предварительной причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что в Красноярском крае несколько часов тушили пожар в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в поселке Кедровый Емельяновского района.

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