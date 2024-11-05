В Красноярском крае при пожаре погиб человек

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Курское Курагинского района. На место прибыли три автоцистерны и 10 пожарных, огонь удалось потушить за полтора часа.
Предварительная причина — неосторожность при курении, — рассказали в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.
Отметим, что только за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 18 пожаров.
Так, в Боготоле на улице Иркутской загорелась легковая машина. Пожар на площади четыре квадратных метра удалось потушить за 20 минут. Специалисты отметили, что предварительной причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.
Напомним, что в Красноярском крае несколько часов тушили пожар в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в поселке Кедровый Емельяновского района.