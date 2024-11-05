Таллахасси
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алматинцы ощутили землетрясение

В Алматы сегодня, 5 ноября 2024 года, в 10:00 произошло землетрясение. По данным ДЧС Алматы, 5 ноября в 10:00 от ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК.

Источник: Tengrinews.kz

В Алматы сегодня, 5 ноября 2024 года, в 10:00 произошло землетрясение.

По данным ДЧС Алматы, 5 ноября в 10:00 от ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК получена устная информация о землетрясении на территории Казахстана.

Как уточнили в МЧС, землетрясение зарегистрировано в 10 час. 00 мин. 30 сек. по времени. Координаты: 43.261 с.ш. 77.310 в.д.

«Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 33 км на восток от Алматы» ДЧС Алматы.

По данным ведомства, расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Алматы — 3 б. Талгар — 4 б. Есик — 4 б. с. Тургень — 3 б. с. Отеген-Батыр — 3 б. с. Боралдай — 2 б. с. Маловодное — 2 б. с. Ж. Кайыпова — 2 б. Алатау (Жетиген) — 2 б. Карасай (Каскелен) — 2 б.

Отметим, что некоторые пользователи Android получили на свои смартфоны уведомления.

Некоторые жители Алматы покинули здания.