Алматинцы ощутили землетрясение

В Алматы сегодня, 5 ноября 2024 года, в 10:00 произошло землетрясение.
По данным ДЧС Алматы, 5 ноября в 10:00 от ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК получена устная информация о землетрясении на территории Казахстана.
Как уточнили в МЧС, землетрясение зарегистрировано в 10 час. 00 мин. 30 сек. по времени. Координаты: 43.261 с.ш. 77.310 в.д.
«Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 33 км на восток от Алматы» ДЧС Алматы.
По данным ведомства, расчетная интенсивность (в баллах) составила:
Алматы — 3 б. Талгар — 4 б. Есик — 4 б. с. Тургень — 3 б. с. Отеген-Батыр — 3 б. с. Боралдай — 2 б. с. Маловодное — 2 б. с. Ж. Кайыпова — 2 б. Алатау (Жетиген) — 2 б. Карасай (Каскелен) — 2 б.
Отметим, что некоторые пользователи Android получили на свои смартфоны уведомления.
Некоторые жители Алматы покинули здания.