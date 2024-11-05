Минчанка украла три пачки порошка на глазах у посетителей магазина низких цен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанка ограбила магазин низких цен», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на линию «102» поступила информация о том, что женщина на глазах у других посетителей магазина взяла с полки три пачки порошка, положила к себе в сумку, не собираясь за него платить.
В ГУВД заметили, что женщина проигнорировала сделанное ей замечание и скрылась с украденным порошком. Сотрудники милиции оперативно установили личность фигурантки. Она была задержана.
Минчанка призналась, что за короткий срок успела избавиться от украденных товаров. Кроме того, она потратила деньги, вырученные за них. В отношении жительницы Минска заведено уголовное дело. Она будет возмещать магазину причиненный материальный ущерб.
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