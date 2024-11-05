Таллахасси
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка украла три пачки порошка на глазах у посетителей магазина низких цен

В Минске посетители магазина низких цен позвонили в милицию из-за женщины, укравшей товары.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка украла три пачки порошка на глазах у посетителей магазина низких цен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанка ограбила магазин низких цен», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на линию «102» поступила информация о том, что женщина на глазах у других посетителей магазина взяла с полки три пачки порошка, положила к себе в сумку, не собираясь за него платить.

В ГУВД заметили, что женщина проигнорировала сделанное ей замечание и скрылась с украденным порошком. Сотрудники милиции оперативно установили личность фигурантки. Она была задержана.

Минчанка призналась, что за короткий срок успела избавиться от украденных товаров. Кроме того, она потратила деньги, вырученные за них. В отношении жительницы Минска заведено уголовное дело. Она будет возмещать магазину причиненный материальный ущерб.

Тем временем житель Минска потерял 780 рублей, пытаясь оформить польскую визу.

Ранее в Гродно холодильник упал и придавил пенсионерку, когда она его передвигала.