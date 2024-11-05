Аферисты украли более 15 млн у жителей Иркутской области за три дня

В Иркутской области аферисты украли 15,5 миллиона рублей у 11 сибиряков. Такой суммой обманом завладели мошенники за три дня. Об этом сообщили в ГУ МВД региона. Почти девять миллионов отдала псевдоспециалисту пенсионерка из Братска. Незнакомец позвонил ей и рассказал, что на женщину пытаются взять кредит. Чтобы сохранить деньги, их нужно якобы перевести на «безопасный счет». Поверив в легенду сибирячка взяла кредиты и перевела деньги обманщикам.
— Аналогичным методом обманули пенсионерку из Баяндаевского района. Она потеряла 65 тысяч рублей. Под предлогом инвестирования денежных средств в «выгодные» финансовые продукты мошенники похитили у четырех жителей Приангарья свыше трех млн рублей, — поделились в ведомстве.
А вот мастера производственного объекта из Усть-Кутского района обманули лжеправоохранители. Ей позвонили через мессенджер и усыпили бдительность рассказами о «подозрительных» операциях. Так, счета аферистов пополнились на 1,8 миллиона рублей. На такую же уловку попалась 44-летняя женщина из Ангарска. Женщина распространяла памятки о мошенниках и способах обмана, но все равно поверила звонившим и лишилась 1,4 миллиона рублей.