Аферисты украли более 15 млн у жителей Иркутской области за три дня

В Иркутской области аферисты украли 15,5 миллиона рублей у 11 сибиряков. Такой суммой обманом завладели мошенники за три дня. Об этом сообщили в ГУ МВД региона. Почти девять миллионов отдала псевдоспециалисту пенсионерка из Братска. Незнакомец позвонил ей и рассказал, что на женщину пытаются взять кредит. Чтобы сохранить деньги, их нужно якобы перевести на «безопасный счет». Поверив в легенду сибирячка взяла кредиты и перевела деньги обманщикам.